Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, remet l'insigne des “55 ans de membre du Parti” au secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu jeudi 2 février l’insigne des “55 ans de membre du Parti”.



La cérémonie a été organisée à Hanoï par le Comité du Parti du Bureau du Comité central du Parti, en présence d’anciens dirigeants et dirigeants du Parti et de l’Etat, dont le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le permanent du Secrétariat Vo Van Thuong, la présidente par intérim du Vietnam Vo Thi Anh Xuan.



Au nom des dirigeants du Parti, Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat, a respectueusement remis l'insigne des “55 ans de membre du Parti” au secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong, ainsi que des fleurs pour le féliciter.



Vo Van Thuong a chaleureusement félicité Nguyen Phu Trong pour avoir reçu cette noble distinction du Parti, reconnaissant son grand dévouement et son mérite au processus d’édification du Parti pour le rendre de plus en plus transparent et puissant.



Vo Van Thuong a souligné qu'en tant que secrétaire général, Nguyen Phu Trong avait clairement démontré le rôle de leadership, et qu’avec les collectifs du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, il avait conduit l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée à surmonter les défis et difficultés, remportant de nombreuses réalisations importantes dans tous les domaines.