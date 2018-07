Vientiane, 25 juillet (VNA) – Le chef de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du Parti communiste du Vietnam (CPV) Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam fera tous les possibles avec le Laos pour éduquer les jeunes générations sur la relation spéciale entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire laotien et le président du Laos Bounnhang Volachith. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré Vo Van Thuong, qui est également membre du Bureau politique et secrétaire du CC du PCV lors d'une rencontre le 25 juillet avec le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire laotien (PRPL) et le président du Laos Bounnhang Volachith à Vientiane lors de sa visite de travail au Laos pour assister au 6e colloque théorique entre les deux Partis.

Il a félicité le Laos pour ses réalisations importantes après deux années de mise en œuvre de la résolution adoptée par le 10ème Congrès national du Parti, estimant que sous la direction du PRPL, le peuple laotien continuera à remporter de nouveaux succès dans le processus de rénovation.

Au nom du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens, M. Vo Van Thuong a présenté ses sincères condoléances au Parti, à l’Etat et au peuple laotiens pour les pertes causées par l'effondrement récent du barrage hydroélectrique en construction dans la province d’Attapeu, et exprimé sa conviction que le peuple laotien dans les zones touchées pourrait bientôt surmonter les conséquences de l'incident, rétablir la production et stabiliser leurs vies.

Vo Van Thuong a informé l'hôte des résultats du colloque entre les deux Partis, déclarant que les deux parties ont discuté des réalisations, des lacunes et des leçons du travail idéologique, et proposé des mesures pour l'améliorer dans le contexte actuel.



Il a déclaré que la Commission centrale de la propagande et de l’éducation continuerait à travailler en étroite collaboration pour concrétiser les résolutions de chaque Parti, sensibiliser le public aux liens spéciaux entre le Vietnam et le Laos et lutter contre les allégations fausses de forces hostiles qui visent à diviser la relation bilatérale.

Bounnhang Volachith, pour sa part, s’est réjoui du développement profond des relations spéciales Vietnam-Laos et a promis de conjuguer des efforts avec le Vietnam pour renforcer la solidarité spéciale et les liens éternels entre les deux nations.

Selon le leader laotien, le travail idéologique est important pour la construction du Parti et le colloque a permis aux deux parties d'enrichir les arguments sur le travail idéologique des deux Partis pendant le processus de rénovation dans les deux pays.

Il a souhaité que les deux parties renforcent le partage d'informations et de sujets d'intérêt mutuel afin de signaler les problèmes urgents en matière de construction et de défense nationales.

Il a remercié les dirigeants vietnamiens d'avoir exprimé leur sympathie pour les pertes causées par la récente effondrement du barrage hydroélectrique, qui, selon lui, reflète la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Plus tôt le même jour, Vo Van Thuong a eu une séance de travail avec le chef de la Commission de la propagande et de l’éducation du CC du PRPL, Kikeo Khaykhamphithoune, au cours de laquelle ils ont débattu du travail d'information et de coopération entre les deux commissions.

Ils se sont engagés à concrétiser les accords conclus entre les dirigeants des deux Partis, ainsi que l'accord de coopération entre les deux commissions pour la période 2016-2021. Ils ont également convenu de partager l'information et l'expérience dans le travail d'information et d'éducation.

Pendant son séjour, Vo Van Thuong visitera la province de Bolikhamxay et travaillera avec l'Ambassade du Vietnam au Laos. – VNA