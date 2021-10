Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 25e séminaire international annuel "Les partis politiques et une nouvelle société", organisé par le Parti du Travail du Mexique (PT) à Mexico du 21 au 23 octobre, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a adressé un message au secrétaire général du PT, Alberto Anaya Gutiérrez.



Selon le dirigeant du Parti communiste du Vietnam (PCV), 25 ans après son lancement, grâce aux grands efforts du PT et du secrétaire général Alberto Anaya Gutiérrez, le séminaire "Les partis politiques et une nouvelle société” est devenu un forum significatif et important, attirant une participation croissante des forces de gauche et progressistes en Amérique latine et dans le monde, contribuant à promouvoir la lutte commune pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie, la coopération, le développement et le progrès social.



Nguyen Phu Trong a remercié le PT, les partis de gauche, progressistes d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que les partis politiques amis du monde entier pour leur soutien accordé au PCV pendant la lutte d’hier pour la libération nationale ainsi que dans le développement et la défense nationaux d’aujourd’hui.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé sa volonté de continuer à approfondir l'amitié, la solidarité et la coopération entre le PCV et le PT, les partis politiques et organisations de gauche au Mexique, en Amérique latine et dans le monde.-VNA