Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong rencontre des électeurs de Hanoï . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et la délégation des députés de Hanoï à l'Assemblée nationale ont rencontré des électeurs des arrondissements de Dong Da, Ba Dinh et Hai Ba Trung, à l'approche de la 3e session de l'Assemblée nationale.

La rencontre a été organisée en présentiel et par visioconférence. Les électeurs ont soulevé plusieurs problèmes liés à la modification de la Loi foncière de 2013, à la modification et au complément de la Loi sur la capitale, à la prévention et à la lutte contre la corruption...

Ils ont exprimé leur accord sur la création de comités provinciaux de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs - une préconisation du Comité central du Parti lors de son 5e Plénum, affirmant qu'il s'agissait d'un travail nécessaire, juste et adapté à la situation réelle actuelle.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong prend la parole. Photo: VNA



Selon le secrétaire général Nguyen Phu Trong, la modification de la Loi foncière est l'un des six sujets abordés lors du 5e Plénum du Comité central du Parti. L'Assemblée nationale étudiera pour modifier la Loi foncière de façon d'exploiter au mieux les potentiels et atouts du pays.

En outre, la création de comités provinciaux de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs vise à développer les résultats obtenus lors de ces dix dernières années et à continuer à créer un consensus dans ce travail, a souligné Nguyen Phu Trong.

Concernant la modification de la Loi sur la capitale, le Bureau politique a promulgué la Résolution 15-NQ-TW sur les orientations, les tâches de développement de la capitale jusqu'en 2030, vision pour 2045.

Le secrétaire général a proposé à Hanoï d'organiser une vaste campagne pour étudier et mettre en œuvre cette Résolution.

Il a exprimé son souhait que l'organisation du Parti, les autorités et les habitants de Hanoï poursuivent leurs efforts pour renforcer la position de la capitale. -VNA