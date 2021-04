Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite), et l'ambassadeur des États-Unis, Daniel Kritenbrink. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 15 avril l'ambassadeur des États-Unis, Daniel Kritenbrink, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Appréciant le développement dynamique du Vietnam, son rôle, son statut et ses contributions actives aux problèmes régionaux et mondiaux, l'ambassadeur Daniel Kritenbrink s’est déclaré convaincu que que le Vietnam continuerait à réaliser des avancées plus fortes.



Il a réaffirmé que les États-Unis souhaitaient renforcer et approfondir son partenariat intégral avec le Vietnam dans tous les domaines, sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique. Daniel Kritenbrink a promis qu’en ses nouvelles qualités, il continuerait à soutenir les relations Vietnam-États-Unis.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier les contributions de l'ambassadeur Daniel Kritenbrink au développement de plus en plus pratique et efficace du partenariat intégral Vietnam-États-Unis. Il a affirmé le souhait du Vietnam de renforcer le partenariat bilatéral.



Le secrétaire général du Parti s’est déclaré convaincu qu’au cours du mandat du président Joe Biden, les relations entre le Vietnam et les États-Unis continueraient de se développer efficacement et substantiellement.-VNA