Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et une délégation de haut rang du Vietnam sont rentrés mardi soir 1er novembre à Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle Chine du 30 octobre au 1er novembre, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

En Chine, Nguyen Phu Trong s'est entretenu avec Xi Jinping ; s’est vu décerner l’Ordre de l'Amitié de Chine et a eu des entrevues avec d’autres hauts dirigeants chinois comme le Premier ministre Li Keqiang, le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Yang.

Lors des rencontres, les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays ; ont échangé des idées et parvenu à de nombreuses conceptions communes importantes sur les relations entre les deux Partis, les deux pays Vietnam - Chine et la situation internationale et régionale actuelle.

A cette occasion, les deux parties ont signé 13 documents de coopération dans divers domaines. Elles ont publié une Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Les deux parties ont souligné persister la direction du Parti communiste, la voie socialiste conformément aux caractéristiques de la situation de chaque pays et la devise "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat". Les deux parties ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre le "Plan de coopération pour la période 2021 - 2025 entre le PCV et le Parti communiste chinois (PCC) ; de bien promouvoir le rôle du mécanisme du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine ; de promouvoir les échanges et la coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité et l’application de la loi ; de bien mettre en œuvre l'Accord sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères dans le nouveau contexte.

Dans la déclaration commune, les deux parties ont convenu de promouvoir activement la connexion stratégique pour le développement des deux pays, d'accélérer les échanges et de signer un Plan de coopération entre les deux gouvernements sur la promotion de la connectivité entre le cadre "Deux couloirs et une ceinture" et l’initiative "la Ceinture et la Route".

Les deux parties se sont déclarées continuer à respecter la conception commune importante conclue entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine..

Les deux parties se sont accordées pour continuer à promouvoir la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale efficace (COC), avec contenu substantiel et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982); pour bien contrôler les désaccords en mer, ne prendre aucune mesure pour compliquer la situation et étendre les différends, maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et promouvoir la coopération en mer.



À la fin de la visite, Nguyen Phu Trong a adressé un message de remerciements à Xi Jinping. Dans son message, il a envoyé au leader du PCC, aux autres dirigeants du Parti, de l'État et au peuple chinois des remerciements sincères pour leurs sentiments d'amitié, leur accueil chaleureux, attentionné et affectueux de la camaraderie et de fraternité accordés à lui seule et à la haute délégation du Parti et de l'État du Vietnam l'accompagnant. - VNA