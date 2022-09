Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh (gauche) et le secrétaire général de l'ONU, Antonió Guterres. Photo : https://baochinhphu.vn/

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh a rencontré le 23 septembre le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) et le président de l'Assemblée générale de l’ONU, Csaba Korosi, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, à New York, des Etats-Unis.

Lors de la réunion avec le secrétaire général de l'ONU, Antonió Guterres, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné que le Vietnam soutenait toujours fortement le multilatéralisme et le rôle central de l’ONU dans la gouvernance mondiale et la coordination des efforts, le règlement des défis communs.

Il a réaffirmé l'engagement du Vietnam à travailler avec les pays membres et les dirigeants de l'ONU pour promouvoir des importants agendas communs, de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) au maintien de la paix dans les régions du monde.

Le vice-Premier ministre a également souligné que le Vietnam mettait activement en œuvre ses engagements lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, demandant à l’ONU de soutenir activement le Vietnam dans le processus de construction du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonió Guterres, a affirmé que l'ONU continuerait à prêter attention et à soutenir les priorités de développement du Vietnam vers une transition verte, durable et équitable, notamment des possibilités d’accès financier. De même, le Vietnam doit promouvoir fortement son rôle et contribuer à résoudre les problèmes mondiaux, a-t-il souhaité.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh (gauche) et le président de la 77e Assemblée générale de l’ONU, Csaba Korosi . Photo : https://baochinhphu.vn/

Le même jour, lors d'une rencontre avec le président de la 77e Assemblée générale de l’ONU, Csaba Korosi, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam, en qualité de vice-président de l'Assemblée générale, soutiendrait et contribuerait activement au succès de la session.

Le président de l'Assemblée générale de l’ONU, Csaba Korosi, a affirmé que l'ONU appréciait les contributions du Vietnam dans la mise en œuvre des ODD. Il a également partagé la priorité accordée à la gestion des ressources en eau et souhaité coopérer avec le Vietnam dans ce domaine. Il a estimé qu'il faudrait promouvoir des mesures de prévention des crises de l'eau, construire un système données sur l'eau aux niveaux régional et mondial, relier les politiques nationales sur l'eau et le changement climatique. Il a espéré que le Vietnam partagerait ses expériences à la Conférence de l’ONU sur l'eau en mars 2023.

De son côté, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam était déterminé à ne pas sacrifier l'environnement en échange de la croissance économique, mais il doit y avoir un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement.-VNA