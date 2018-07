New York (VNA) - Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a hautement apprécié la coopération du Vietnam avec l’ONU, en recevant les lettres de créance présentées vendredi 12 juillet à New York par l’ambassadeur Dang Dinh Quy qui entame officiellement son mandat d’ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy (à gauche) et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Photo : VNA

Félicitant l’ambassadeur Dang Dinh Quy pour sa nouvelle mission à l’ONU, le chef de l’ONU a dit avoir de beaux souvenirs et être particulièrement impressionné par le Vietnam. Ces derniers temps, il a eu des contacts très significatifs avec de nombreux dirigeants vietnamiens.

Il a salué la coopération du Vietnam avec l’ONU dans divers domaines, soulignant que le Vietnam était le premier pays sélectionné par l’ONU pour déployer ses efforts de réforme, mettre en œuvre avec succès les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), l’initiative "Unis dans l’action" avec le modèle "Maison verte commune de l’ONU".

Le secrétaire général de l’ONU a reconnu la contribution efficace du Vietnam à l’examen périodique universel de l’ONU sur les droits de l’homme en 2014.

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, il a affirmé son soutien continu aux efforts du Vietnam et a espéré voir le pays participer activement aux forces de maintien de la paix de l’ONU.

Il a également déclaré que le Vietnam ainsi que l’ambassadeur Dang Dinh Quy continueront à recevoir une coopération et une aide actives de l’ONU en général et du secrétaire général de l’ONU en particulier.

Le Vietnam est reconnaissant du meilleur soutien et de la meilleure coopération que l’ONU lui a fournis depuis son adhésion à l’ONU, a souligné l’ambassadeur Dang Dinh Quy, en remerciant le chef de l’ONU pour ses sentiments et son estime pour le Vietnam.

Le diplomate a affirmé la volonté du Vietnam de devenir un membre actif et responsable de l’ONU, de se préparer au mieux et de s’engager plus activement dans les activités de maintien de la paix de l’ONU à l’avenir.

La relation avec l’ONU sera toujours une priorité dans la politique étrangère du Vietnam dans les années à venir, avec des visites des hauts dirigeants vietnamiens à l’ONU, à commencer par la visite et la participation du président Trân Dai Quang au débat de haut niveau de la 73e Assemblée générale de l’ONU en septembre prochain.

A cette occasion, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a transmis au secrétaire général Antonio Guterres l’invitation des hauts dirigeants vietnamiens d’effectuer dès que possible une visite au Vietnam. – VNA