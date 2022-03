New York (VNA) - Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a hautement apprécié la participation et les engagements vietnamiens aux activités de maintien de la paix, en particulier sa préparation du prochain déploiement de la Compagnie du Génie, lors d'une séance de travail le 16 mars avec l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies (ONU).

Le secrétaire général adjoint de l' ONU , Jean-Pierre Lacroix (droite) et l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies (ONU). Photo : VNA

Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, chargé des opérations de maintien de la paix, a également exprimé sa volonté d'examiner positivement les propositions du Vietnam et souhaité que le Vietnam continue d'améliorer la capacité des forces de maintien de la paix via la formation, la garantie des équipements, l'application de nouvelles technologies pour être prêt à rejoindre les unités qui seront déployés prochainement par l'ONU, notamment des unités de génie, d'hélicoptères et d'information.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a remercié le secrétaire général adjoint Pierre Lacroix ainsi que l'ONU pour avoir créé des conditions favorables pour que le Vietnam participe activement aux activités de maintien de la paix dans les missions de l'ONU ces dernières années.

Le diplomate vietnamien a exprimé son souhait que M. Jean-Pierre Lacroix en particulier et l'ONU en général continuent d'accroître le soutien au Vietnam, tant pour les forces militaires que policières, afin que les forces vietnamiennes participent au maintien de la paix et accomplissent avec succès les tâches aux missions.

Il a souligné que le Vietnam était prêt à envoyer des forces supplémentaires à la demande de l'ONU, notamment des forces de police, des officiers et des candidats aux postes pertinents au Secrétariat de l'ONU.

L'ambassadeur vietnamien a également suggéré que le Département des opérations de paix et les agences des Nations unies soutiennent le Vietnam dans la formation linguistique, augmentent le soutien aux équipements modernes, en particulier aident le Vietnam à devenir un Centre d’entrainement et de formation des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans la région.

Dang Hoàng Giang a profité de cette occasion pour inviter le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, à effectuer une visite de travail au Vietnam à un moment opportun.- VNA