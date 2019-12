Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan (droite) et l’ancien président américain Barack Obama . Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan a reçu le 9 décembre l’ancien président américain Barack Obama lors de sa visite au Vietnam.

A cette réception, Nguyen Thien Nhan a affirmé que la visite de l’ancien président américain Barack Obama et son épouse montre leur intérêt profond aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que au développement du Vietnam.

Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan a apprécié les contributions de M. Obama aux relations bilatérales lorsqu'il était président des États-Unis, en particulier pendant la période où les deux pays ont établi un partenariat intégral en 2013.

Nguyen Thien Nhan a espéré que M. Obama continuerait de promouvoir les relations bilatérales, en particulier dans le contexte où le Vietnam et les États-Unis se préparent à célébrer le 25e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales en 2020.

Saluant des contributions de M. Obama et de son épouse dans la promotion de l'éducation, en particulier pour les filles, Nguyen Thien Nhan a souhaité qu'à travers la Fondation Obama, il y ait plus de projets d'aide au développement qui seront mis en œuvre dans les localités vietnamiennes dans l'avenir.

Pour sa part, M. Obama s'est dit ravi de voir que le Vietnam et les États-Unis discutaient toujours d'un cadre de coopération pour la promotion du commerce.

Il a hautement apprécié les politiques et les réalisations en matière de développement de Ho Chi Minh-Ville, exprimant sa conviction que les priorités en matière d’éducation, d’innovation, de développement des transports et d’adaptation aux changements climatiques contribueraient à promouvoir le développement durable de la ville en particulier et du Vietnam en général.

L'ancien président américain a promis de continuer à contribuer aux relations bilatérales et aux relations entre Ho Chi Minh-Ville et les États-Unis en particulier, affirmant qu'il est disposé à servir de pont reliant les entreprises américaines et leurs homologues vietnamiennes, augmentant ainsi le nombre d'investisseurs américains au Vietnam en général et dans la mégapole du Sud en particulier.

L’ancien président américain Obama et sa femme effectuent une visite au Vietnam du 8 au 11 décembre. Durant leur séjour, ils présentent Global Girls - un programme pour promouvoir l'éducation universelle, notamment le soutien éducatif pour les filles et les femmes de la classe ouvrière. -VNA