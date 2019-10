Londres (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, Phan Dinh Trac, s’est rendue du 25 septembre au 2 octobre au Royaume-Uni.

Le secrétaire du Comité central du PCV, Phan Dinh Trac (quatrième à gauche) et la présidente exécutive du Parti communiste britannique, Liz Payne (troisième à gauche). Photo: VNA

Au Royaume-Uni, la délégation a travaillé avec le Home Office, le Foreign and Commonwealth Office, le Serious Fraud Office du ministère de la Justice, a rencontré des professeurs du groupe de recherche sur la lutte contre la corruption de la School of Oriental & African Studies, et s’est entretenue avec la présidente exécutive et le vice-président du Parti communiste britannique.En Irlande du Nord, elle a eu des séances de travail avec les groupes parlementaires multipartites de l’Assemblée de l’Irlande du Nord, les dirigeants des agences de coopération internationale, le ministère de la Justice, la Commission de l’administration de la justice, la Coopération à l’étranger, la Cour des comptes et le Service de police.Dans le cadre de sa visite, la délégation a également rendu un hommage floral au Président Hô Chi Minh dans la New Zealand House à Londres et s’est recueillie sur la tombe de Karl Marx.Lors de ses rencontres, Phan Dinh Trac a affirmé que le Vietnam chérit toujours ses liens au Royaume-Uni, considérant le Royaume-Uni comme l’un des principaux partenaires en Europe et dans le monde et une priorité de sa politique extérieure, tant avant qu’après le Brexit.Il a exprimé le souhait d’approfondir sans cesse le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni et a remercié le Royaume-Uni d’avoir soutenu la candidature du Vietnam à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.Phan Dinh Trac a demandé au Royaume-Uni et à l’Irlande du Nord de continuer à partager leurs expériences avec le Vietnam en matière de prévention et de contrôle de la corruption, créant ainsi un environnement des affaires transparent, ouvert et durable.Informant le Royaume-Uni des récents développements complexes en Mer Orientale, il a hautement apprécié la déclaration conjointe du 29 août du Royaume-Uni avec la France et l’Allemagne sur la question de la Mer Orientale, et a exhorté le Royaume-Uni à soutenir la position du Vietnam sur cette question.Les responsables britanniques et nord-irlandais ont salué cette visite comme un effort important visant à promouvoir davantage la collaboration anti-corruption et à renforcer les relations bilatérales, en particulier à un moment où le Royaume-Uni modifiera radicalement ses relations avec l’Union européenne.Ils ont espéré que le Vietnam continuerait à entretenir des liens économiques et commerciaux et à créer des conditions favorables à la communauté des entreprises britanniques dans le pays.Les hôtes se sont engagés à renforcer substantiellement leurs relations bilatérales, affirmant que le Royaume-Uni attache de l’importance au Vietnam dans sa stratégie d’intensification de ses liens avec l’ASEAN.Ils ont affirmé que les deux pays disposent de nombreuses opportunités de renforcer leurs liens dans des cadres multilatéraux lorsque le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN en 2020 et le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et le Royaume-Uni sert en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.Au cours de son entretien avec la présidente exécutive du Parti communiste britannique, Liz Payne, Phan Dinh Trac a informé l’hôte du développement socio-économique du Vietnam, des travaux de rajustement du Parti, des objectifs de développement national et des préparatifs du 13e Congrès national du Parti prévu au début 2021, ainsi développements en Mer Orientale.Il a proposé que le Parti communiste britannique continue de travailler en étroite collaboration avec le PCV dans le cadre des activités multilatérales des partis politiques.Liz Payne a affirmé que la visite permet aux deux Partis et aux deux peuples de renforcer leur compréhension et leur amitié. Elle a informé Phan Dinh Trac des efforts déployés par son Parti pour protéger les droits de la classe ouvrière britannique. – VNA