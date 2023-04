Hanoi (VNA) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a loué les plats vietnamiens après sa visite au Vietnam cette semaine.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (au centre) dîne dans un restaurant vietnamien, le 15 avril. Photo: Twitter/secrétaire Antony Blinken.



"Vous ne pouvez pas visiter le Vietnam sans goûter sa nourriture. La cuisine vietnamienne a certaines des saveurs les plus fraîches et nous voyons son influence partout aux États-Unis, dans nos restaurants", a-t-il écrit le 16 avril sur sa page Twitter.



"Merci au restaurant Com Tay Cam de m’avoir permis d’essayer vos merveilleux plats", a-t-il ajouté.



Dans un tweet, le chef de la diplomatie américaine a également commenté en vietnamien "Quá ngon!" (Trop délicieux !), accompagné d’une légende en anglais.



Dans un autre tweet, il a remercié le Vietnam de l’avoir accueilli lors de sa visite du 14 au 16 avril.



Son voyage au Vietnam a eu lieu dans le contexte du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les États-Unis et le Vietnam. Il s’agissait de sa première visite dans le pays en tant que secrétaire d’État américain. En 2016, il s’était déjà rendu au Vietnam alors qu’il était sous-secrétaire d’État américain.



"Merci au merveilleux peuple du Vietnam et aux dirigeants vietnamiens de m’avoir accueilli lors de ma première visite en tant que secrétaire d’État américain", a-t-il écrit sur Twitter.



Dans la soirée du 15 avril, le secrétaire d’État américain et son entourage se sont promenés dans le Vieux quartier de Hanoi, ont écouté de la musique dans un club de jazz et ont dîné dans un restaurant vietnamien de la rue Tràng Tiên.



Au cours de sa visite au Vietnam, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Il a également rencontré des professeurs, des étudiants et des scientifiques de l’Université des sciences et technologies de Hanoi, a visité des laboratoires de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) et la robotique.



Le responsable américain a également assisté à la cérémonie de mise en chantier du complexe de l’ambassade américaine à Hanoï. Une fois achevée, la nouvelle ambassade sera une installation moderne digne d’une vision ambitieuse pour l’avenir du partenariat entre les deux pays, a-t-il souligné. Américains et Vietnamiens travaillent chaque jour pour faire de cette vision une réalité.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dans l’après-midi du 15 avril, il a affirmé que les deux pays avaient construit une relation de développement solide, dynamique et efficace après une décennie depuis que les États-Unis et le Vietnam ont établi des relations de partenariat global et près de 28 ans depuis les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire d’État américain a déclaré que lors de réunions dans le cadre de cette visite au Vietnam, il s’est concentré sur la manière dont les États-Unis peuvent continuer à soutenir le Vietnam, bénéficiant ainsi au peuple vietnamien, au peuple américain et à toute la région. – CPV/VNA