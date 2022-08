Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 3 août, l'ambassade du Royaume-Uni à Hanoï a publié un avis déclarant que son pays continue de reconnaître le nouveau modèle de passeport du Vietnam.



Auparavant, le 28 juillet, l’ambassade de France à Hanoï a annoncé que “Pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, les autorités françaises continuent de reconnaître le nouveau passeport vietnamien et délivrent des visas normalement”.



La République tchèque, l’Allemagne et l’Espagne ont annoncé qu’elles ne reconnaissaient pas le nouveau modèle de passeport émis par les autorités vietnamiennes depuis le 1er juillet 2022, car certaines informations d’identité comme la province de naissance n’y figurent plus.



Le 29 juillet, l’ambassade du Vietnam en Allemagne a annoncé qu’elle est prête à délivrer une confirmation en allemand sur le lieu de naissance pour présenter avec le passeport. L’ambassade du Vietnam en République tchèque, elle, a annoncé la délivrance du nouveau modèle de passeport avec une note sur le “lieu de naissance” à la page 4. -VNA