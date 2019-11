Le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, Chol Young Joo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, Chol Young Joo, a insisté sur le rôle de la diplomatie populaire et des échanges culturels dans la consolidation de la coopération entre les deux pays.

Chol Young Joo a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en République de Corée et de sa participation au Sommet commémoratif République de Corée-ASEAN.

Le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, Chol Young Joo, a souligné l’importance du renforcement de la diplomatie populaire pour développer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral. Dans ce sens, les échanges culturels ont un rôle de plus en plus important.

Chol Young Joo a aussi insisté sur la nécessité d’intensifier les activités touristiques, les jumelages entre écoles, localités et groupes, de lancer des projets d’études communs avec la participation d’experts et chercheurs des deux pays, d’organiser des programmes artistiques et culturels, des expositions, des compétitions sportives.

Selon lui, depuis l’établissement des relations diplomatiques République de Corée-Vietnam en 1992, les relations bilatérales se sont développées dans tous les domaines. L’an dernier, les échanges commerciaux ont atteint 68,2 milliards de dollars, soit 130 fois plus que 1992. Le Vietnam est aussi la 3e destination des investisseurs sud-coréens. Et la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam.

L’an dernier, 3,43 millions de touristes sud-coréens ont visité le Vietnam. Et le nombre de touristes sud-coréens au Vietnam est en forte augmentation, de 30 à 50% par an.-VNA