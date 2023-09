L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam (gauche), et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander. Photo: journal "The gioi va Viet Nam" L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam (gauche), et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander. Photo: journal "The gioi va Viet Nam"

La Haye (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a présenté le 13 septembre ses lettres de créance au roi des Pays-Bas, Willem-Alexander.



Lors de la rencontre après la cérémonie, le roi des Pays-Bas a passé en revue les développements remarquables et les grandes réalisations dans les relations entre les deux pays au cours des dernières années. Il a émis son espoir que les relations bilatérales se développeraient encore plus fort.



L’ambassadeur Ngo Huong Nam a affirmé que le Vietnam et les Pays-Bas étaient des partenaires importants et prioritaires l'un de l'autre.



En 2023, les deux pays fêtent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Au cours des 50 dernières années, les deux pays ont cultivé et développé leurs relations, démontrant leur forte détermination à promouvoir leur coopération dans divers domaines pour atteindre les objectifs de développement durable et répondre efficacement aux défis mondiaux, selon le diplomate vietnamien.



Ngo Huong Nam a affirmé faire de son mieux pour promouvoir l’amitié et les relations entre les deux pays.-VNA