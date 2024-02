Drapeaux du Vietnam et de la Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida ont récemment donné une audience à l’ambassadeur sortant du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thành.



Le roi a hautement apprécié l’amitié et la coopération globale et fructueuse entre les deux pays, ainsi que les contributions de l’ambassadeur Phan Chi Thành aux relations au cours de son mandat en Thaïlande.

Rappelant sa visite au Vietnam en sa qualité de prince héritier, le roi a noté avec plaisir le développement rapide du pays à l’heure actuelle et a exprimé son souhait que les relations bilatérales soient consolidées et renforcées dans les temps à venir et que l’ambassadeur apporte davantage de contributions à l’amitié vietnamo-thaïlandaise.

Pour sa part, l’ambassadeur Phan Chi Thành a remercié le roi Maha Vajiralongkorn pour son attention et son soutien aux relations bilatérales, ainsi qu’au fonctionnement de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande.

Le diplomate vietnamien a particulièrement remercié le couple royal pour son soutien à la communauté vietnamienne en Thaïlande au cours des dernières années.

Le gouvernement vietnamien continuera à créer des conditions favorables pour que les entreprises thaïlandaises puissent investir et opérer au Vietnam, et encouragera les Thaïlandais à visiter le pays, a-t-il déclaré.

Le diplomate a réitéré l’invitation du président vietnamien au roi et à la reine à se rendre au Vietnam en temps opportun. – VNA