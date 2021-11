Hanoi (VNA) – Le film vietnamien "Phượng Khấu" a été nommé dans la catégorie Meilleur réalisateur en 2021 à l’Asian World Film Festival (Festival annuel des films du monde asiatiques – AWFF) aux États-Unis.

Fondé en 2015 par la personnalité publique kirghize Sadyk Sher Niyaz, le Festival des films du monde asiatiques est organisé chaque année à Los Angeles (États-Unis). Cette année, la 7e édition a eu lieu du 3-11 novembre avec la participation d’une centaine de films de plus de 40 pays.



"Phượng Khấu" du réalisateur Huynh Tuan Anh, "Bố già" (Dad, I’m Sorry en anglais - Papa, je suis désolé), de Trân Thanh et "Kiều" de Mai Thu Huyen étaient les 3 représentants du Vietnam à ce festival.



"Phượng Khấu" est une exception car c’est la première année que les organisateurs et le jury ont ouvert le prix aux longs métrages. Ce film vietnamien et "Squid Game" sont deux séries de films qui ont été présentées en avant-première et en compétition au festival.

Huynh Tuan Anh (tunique bleue) est le premier réalisateur vietnamien à remporter cet honneur. Source: VOV

"Phượng Khấu" a été nommé à ce festival pour le titre de meilleur réalisateur de l’année 2021(Best Director of the year) et Huynh Tuan Anh est le premier réalisateur vietnamien à remporter cet honneur. Cet événement inattendu est devenu le centre de discussions animées du jury en raison de la nature unique et distinctive du film.

Comme l’a dit le directeur du festival, Georges Jojo Chamchoum, "Phượng Khấu" n’est pas un travail techniquement bon et qualifié, mais ce que "Phuong Khau" apporte au festival est un goût étrange, différent et splendide. Un Vietnam rare et unique. Un créateur d’une œuvre qui contribue à la richesse et à la diversité des couleurs culturelles asiatiques mérite d’être encouragé".



Le jury a également été surpris par les anciens costumes vietnamiens, notamment la robe "Nhật Bình" présentée dans le film.



"Phượng Khấu" sera projeté au Festival du Film le 10 novembre 2021 à 15h30 (heure de Los Angeles) au cinéma Auditorium 6 aux États-Unis. – CPV/VNA