La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï, 4 mai (VNA) - Bien que le rapport annuel sur les droits de l’homme 2017 du Département d'État américain aient reconnu les réalisations du Vietnam en matière de protection des droits de l'homme, certaines évaluations ne sont pas objectives et ne reflètent pas correctement la situation actuelle du pays.La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a fait ces remarques le 4 mai en réponse à la question des journalistes sur la réaction du Vietnam au rapport annuel sur les droits de l’homme 2017 du Département d'État américain.Mme Le Thi Thu Hang a souligné la politique constante du Vietnam consistant à garantir et promouvoir les droits de l'homme conformément aux traités internationaux sur les droits de l'homme auxquels le Vietnam est partie.Les efforts et les réalisations du pays dans ce domaine ont été reconnus et hautement appréciés par la communauté internationale, a-t-elle ajouté.«Comme d'autres pays, le Vietnam est prêt à discuter avec les États-Unis dans les cadres existants sur les questions d'intérêt commun dans un esprit franc, ouvert et de respect mutuel. Le Vietnam considère cela comme une méthode efficace pour améliorer la compréhension mutuelle et résoudre les problèmes dans lesquels les deux parties ont encore des divergences ", a souligné la porte-parole. -VNA