Hanoi (VNA) – Le Projet d’orientation de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, a été samedi 8 octobre au centre de la sixième journée de travail du sixième Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat. Le membre du Bureau politique et Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé les débats.

Le sixième Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat entre dans sa sixième journée de travail. Photo: VNA

Dans l’après-midi, le Comité central du Parti a examiné des documents et s’est prononcé sur le rapport sur les travaux importants que le Bureau politique a résolus du cinquième au sixième Plénum et le rapport financier du Parti.

Le Bureau politique a par la suite réuni pour s’exprimer sur la réception et l’explication des contenus discutés par le Comité central du Parti sur sur le Rapport sur la situation socio-économique, du budget de l’État pour 2022, du plan prévisionnel de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2023 et du plan des finances et du budget de l’État pour la période 2023-2025, et le Projet d’orientation de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050. – VNA