Hanoi (VNA) - La 15e Assemblée nationale a poursuivi sa quatrième session lundi 24 octobre - sa quatrième journée de travail, avec au menu notamment le projet de loi sur l’examen et le traitement médicaux (modifiée).

Débat en groupe à la délégation des députés de la ville de Hanoi. Photo : VNA

Lors de la séance plénière du matin, retransmise en direct sur la chaîne de télévision de l’Assemblée nationale, la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh, a présenté un rapport sur les amendements à ce texte.Après que les députés ont discuté des contenus du projet de loi, la ministre de la Santé Dao Hông Lan, qui représente l’organe de rédaction de la loi, a donné des explications sur les questions mentionnées par les députés.Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a tenu des discussions de groupe sur un projet de résolution révisée qui réglemente les sessions de l’Assemblée nationale, le projet de loi sur la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent (modifiée) et un projet de résolution de l’Assemblée nationale sur la période de prescription des peines pour les cadres, les fonctionnaires et les employés publics.Le 25 octobre, l l’Assemblée nationale devra examiner les projets de lois amendées sur les transactions électroniques, l’inspection, la protection des droits des consommateurs et le pétrole. – VNA