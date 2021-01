Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a dévoilé le programme IPv6 For Gov pour la période 2021-2025, lors d’une conférence virtuelle organisée le 15 janvier à Hanoï.

IPv6 (Internet Protocol version 6) est un protocole réseau sans connexion de la couche 3 du modèle OSI (Open Systems Interconnection).

Selon le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Huy Dung, le programme se concentrera sur la transition d'IPv4 vers IPv6 chez les agences étatiques. La période précédente, l’accent avait été mis sur la transition vers Ipv6 pour la communauté et les entreprises, a-t-il indiqué.

Le vice-ministre Nguyen Huy Dung a suggéré que les agences, les organisations, les entreprises et la communauté promeuvent ensemble la transition vers IPv6 pour atteindre les objectifs en deux phases.

Durant la première, de 2021 à 2022, 50% des ministères, agences et localités devront publier leurs plans sur la transition vers IPv6 et la réaliseront avec succès sur leurs portails d’information électroniques et de services publics.

Au cours de la période 2022-2015, 100% des ministères, villes et provinces devront publier des plans. Tous les portails d’informations électroniques et de services publics devront bien fonctionner avec IPv6. Tous les ministères, secteurs et localités devront achever la transition vers IPv6 sur leurs réseaux.-VNA