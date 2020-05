Photo: VOV



Quang Ninh (VNA) - Le programme artistique intitulé «Bonjour l’été Ha Long - Quang Ninh 2020» a eu lieu le 16 mai au soir au centre des Conférences internationales du complexe de villégiature de luxe FLC Ha Long.

Il s’agissait du premier événement d’une série d’activités visant à relancer le tourisme de la province paralysé depuis des mois par la pandémie de COVID-19. Quang Ninh organisera d’ici à la fin de l’année plus de 70 événements culturels, sportifs et touristiques.

Le Service du Tourisme et l'Association du tourisme a lancé le 13 mai une campagne de promotion du tourisme 2020, attirant 300 représentants des entreprises opérant dans le secteur touristique.

Lors de l'événement, les entreprises locales ont proposé des mesures pour soutenir le marché du tourisme intérieur et rivaliser avec d'autres destinations touristiques du pays.

Elles ont convenu de réduire les coûts des services de 30 à 50% et de présenter de nouveaux produits pour attirer davantage de touristes dans la province.



Dans le même temps, les entreprises doivent maintenir la qualité des services pour promouvoir les images du tourisme local.



A cette occasion, une alliance chargée de promouvoir le tourisme à Quang Ninh a été mise en place. Elle est chargée de concevoir et d'exécuter des programmes de relance pour attirer les visiteurs, régler les conséquences laissées par l'épidémie de COVID-19 et favoriser la croissance du tourisme dans la période post-pandémique.



L'organisme devrait jouer un rôle de passerelle important entre le secteur du tourisme provincial et les touristes nationaux et étrangers.



Selon le Service provincial du tourisme, Quang Ninh prévoit d'accueillir plus de 4,9 millions de visiteurs dont 1,78 million d'étrangers en 2020.

Quang Ninh a accueilli en 2019 plus de 14 millions de voyageurs (dont 5,7 millions d’étrangers), soit une augmentation de 14% par rapport à 2018. Elle a gagné 29.487 milliards de dôngs de recettes touristiques. -VNA