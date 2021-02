Le Programme « AI Accelerator Challenge 2021 » (AAC 2021) reçoit officiellement les inscriptions des candidats jusqu'à minuit le 25 mars 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Programme « AI Accelerator Challenge 2021 » (AAC 2021), organisé par la Fondation Vietnam Silicon Valley (VSV Foundation) sous l’égide du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et de l'ambassade d'Australie, reçoit les inscriptions des candidats jusqu'à minuit le 25 mars 2021.

L’ACC 2021 fait partie du Programme australien AusInnovation d’une valeur de 11 millions de dollars pour quatre ans, de 2018 à 2022, dans le but de renforcer les systèmes d'innovation pour développer une économie numérique au Vietnam.

AI Accelerator Challenge 2021, placé sous le thème « Intelligence artificielle au milieu de la pandémie - S'adapter à une nouvelle normalité », a pour but de trouver et de développer les applications d’intelligence intellectuelle les plus potentielles dans divers domaines tels que finance, commerce, électronique, télécommunications, agriculture, santé, éducation, transports, villes intelligentes...

AI Accelerator Challenge 2021 a lieu de février à août 2021. Cinq projets gagnants recevront une aide financière directe pouvant aller jusqu'à 200 millions de dongs et pourront participer à un programme de formation sur l’e-commerce d'une durée de trois mois.

Andrew Barne, chargé d’affaires a.i de l'ambassade d'Australie au Vietnam, a déclaré que le Vietnam avait obtenu des résultats dignes de fierté dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19. En parrainant la promotion des applications innovantes utilisant l'intelligence artificielle, l'Australie réalise son engagement fort de soutenir le Vietnam dans ses efforts pour surmonter la pandémie et relancer son économie à long terme, a-t-il déclaré. -VNA