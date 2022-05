Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, a mis en évidence le processus d’urbanisation au Vietnam lors d’une conférence organisée mercredi 18 mai en présentiel et en ligne.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong lors de la conférence à Hanoi, le 18 mai. Photo: VNA



Le Bureau politique a chargé la Commission économique du Comité central du Parti de coordonner la recherche du projet d’urbanisation, de développement urbain et de développement économique urbain jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Il a promulgué le 24 janvier 2022 la résolution n°06-NQ/TW sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines au Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Selon la résolution, le taux d’urbanisation atteindra au moins 45% en 2025, et plus de 50% en 2030, a fait savoir le membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh.

La superficie des terrains constructibles urbains représentera environ 1,5-1,9% de la superficie des terrains naturels en 2025 et environ 1,9-2,3% en 2030. Le nombre de centres urbains sera d’environ 950 à 1.000 d’ici 2025, et d’environ 1.000 à 1.200 à l’horizon 2030, a-t-il poursuivi.

Photo d'illustration: VNA



L’économie urbaine contribue pour environ 75% au PIB d’ici 2025 et environ 85% en 2030. A l’horizon 2045, le taux d’urbanisation du Vietnam se situera dans le groupe moyen et élevé de l’ASEAN et de l’Asie, a-t-il ajouté.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, a déclaré que le processus d’urbanisation est une nécessité objective, un moteur du développement important du développement socio-économique rapide et durable dans les temps à venir.

Il est nécessaire de renforcer le leadership et la direction du Parti, l’efficacité et l’efficience de la gestion de l’État, d’élaborer rapidement des programmes et des plans d’action pour mettre en œuvre la résolution avec des feuilles de route et des tâches clairement définies, a-t-il indiqué. – VNA