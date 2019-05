Hanoi (VNA) – Quatre travaux scientifiques exceptionnels à haute applicabilité ont été récompensés par le Prix Trân Dai Nghia décerné vendredi 17 à Hanoi par l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST).

Vue de la cérémonie de remise du Prix Trân Dai Nghia aux auteurs de travaux scientifiques exceptionnels, le 17 à Hanoi. Photo: VNA

Les lauréats comprennent une recherche sur la mise au point du processus technologique de production du vaccin contre la grippe aviaire A/H5N1 au Vietnam. Elle a été menée par un groupe d’auteurs de l’Institut de biotechnologie de la VAST et de la National Veterinary JSC.

L’étude sur les matériaux spéciaux servant à la fabrication d’équipement d’appui au combat pour les soldats a été réalisée par des auteurs du Centre pour le développement des hautes technologies et de l’Institut de la science des matériaux de la VAST, et du Département de l’équipement et de la logistique du ministère de la Sécurité publique.

Une autre recherche primée a mis au point une technologie de traitement des déchets industriels et médicaux dangereux. Elle a été réalisée par des auteurs de l’Institut de technologie environnementale de la VAST et de l’Administration de l’environnement du Vietnam relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Le Prix Trân Dai Nghia a également couronné un chercheur de l’Institut de recherche sur l’agriculture de haute technologie du delta du Mékong a réussi à créer des variétés de riz tolérantes à la salinité, de haute productivité et de grande qualité.

Félicitant les lauréats, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que le Prix Trân Dai Nghia reconnaissait l’enthousiasme et le dévouement des scientifiques au développement national.

Le professeur académicien Trân Dai Nghia (13 septembre 1913 - 9 août 1997) est un brillant disciple du Président Hô Chi Minh. Ce grand scientifique a occupé plusieurs postes importants pendant la Révolution vietnamienne. Il a notamment créé, innové et fabriqué différents types d’armes pendant la résistance anti-française, marquant un tournant dans le développement des sciences militaires, contribuant ainsi à faire évoluer la conjoncture de la Révolution vietnamienne.

Le prix, décerné pour la première fois en 2016, a pour but d’encourager et d’honorer des travaux de recherche excellents dans les sciences naturelles et les technologies, appliqués dans la société et contribuant au développement socioéconomique ainsi qu’à l’assurance de la sécurité et de la défense du pays. – VNA