Hanoi (VNA) – Comme seule solution de surveillance sur la sécurité des réseaux (CyM) développée par une société vietnamienne, le produit de la société de sécurité réseau (VCS) de Viettel vient de remporter le prix Sao Khuê 2020 dans la meilleure catégorie des solutions logicielles.

La société de sécurité des réseaux de Viettel. Photo : Viettel

Le prix Sao Khuê 2020 a été décerné à VCS-CyM dans le contexte très compliquée de la situation d'insécurité de l'information au Vietnam.De nombreuses attaques utilisent intentionnellement des techniques modernes pour viser d'importants organismes et départements du Parti, l'État, le gouvernement, de grands groupes économiques et des infrastructures nationales clés.Pendant ce temps, faire face aux attaques à grande échelle et aux techniques sophistiquées se heurtent à de nombreuses difficultés lorsque les anciennes solutions techniques sont inefficaces et que les nouveaux produits dans le monde ne sont pas encore adaptés à la situation réelles du Vietnam.VCS est la seule compagnie vietnamienne à participer à la course au système de surveillance de la sécurité des réseaux, dominée par les sociétés technologiques étrangères depuis de nombreuses années. VCS-CyM est une solution d'analyse de sécurité et de gestion d'événements "Made in Vietnam", construite et développée à 100% par des ingénieurs vietnamiens, en fonction des besoins des systèmes d’information au Vietnam.Actuellement, VCS-CyM est utilisé pour surveiller de nombreux systèmes nationaux importants. Vietnam Airlines, Vietcombank, MBBank sont des clients typiques de VCS-CyM. VCS-CyM convient aux entreprises et aux clients commerciaux pour surveiller les systèmes informatiques importants et les infrastructures nationales de tout premier plan, standardisant et analysant les événements de sécurité des informations, détection précoce des attaques réseau, attaques ciblées sur les systèmes d'entreprise.C'est également l'année où Viettel a reçu le plus grand nombre de récompenses dans l'histoire des récompenses du prix Sao Khuê, doublant presque ses résultats de 2019. En particulier, VCS a remporté trois récompenses, en plaçant un de ses produits dans le top 10. – CVN/VNA