Hanoi (VNA) - Verbe plein d’esprit et geste humble, le Prix Nobel de physique britannique Ducane Haldane s’est épanché lundi 18 juillet à Hanoi sur sa passion pour la science qu’il veut commiquer aux jeunes scientifiques et les étudiants vietnamiens.

Le professeur britanique Ducane Haldane. Photo : tuoitre

La science est un "long" chemin, jonché de difficultés et d’épreuves, mais aussi très intéressant, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le physicien britannique et professeur à l’Université de Princeton.

Pour réussir sur ce chemin, les scientifiques doivent d’abord s’animer d’une passion pour la science, a-t-il expliqué.

Le professeur Ducane Haldane est reconnu pour une grande variété de contributions fondamentales à la physique de la matière condensée, dont la théorie des liquides de Luttinger, la théorie des chaînes de spin à une dimension, l’effet Hall quantique fractionnaire.

Il a reçu le Prix Nobel 2016 avec les chercheurs John M. Kosterlitz et David J. Thouless pour leurs recherches sur la matière, découvertes qui ont "permis des avancées dans la compréhension théorique des mystères de la matière et créé de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants".

Né en 1951 à Londres d’une famille de médecins qui attachaient beaucoup d’importance à la science et à l’éducation en général mais n’avaient jamais essayé de pousser leurs enfants à œuvrer dans la médecine, il a pris la décision du comité Nobel avec surprise et humilité.

Au feu de la passion, on peut risquer de se brûler les ailes... mais rester de glace est-ce vraiment une solution ? "Outre la passion, les scientifiques doivent avoir une bonne préparation", a poursuivi le professeur Haldane, recommandant un investissement sérieux, consciencieux et méthodique.

"Avec une bonne préparation, quand l’opportunité se présente, vous pouvez la reconnaître et saisir", a recommandé le professeur de physique.

Le professeur Duncan Haldane (gauche) lors du colloque scientifique international intitulé "Électrons quantiques topologiques interagissant en personne" à Quy Nhon, le 11 juillet. Photo : CVN

"La chance est aussi un facteur de réussite", a-t-il indiqué, expliquant que la chance peut être comprise comme une opportunité de rencontrer ou d’avoir le soutien et les conseils des personnes chevronnées, des scientifiques éminents et qu’il suffit parfois de poser la bonne question pour chercher la bonne réponse, autrement dit, de choisir la bonne direction de recherche.

Le professeur Ducane Haldane a également souligné le rôle des enseignants transmetteurs de la passion. L’objectif est de donner envie aux étudiants de s’orienter vers les filières scientifiques.

Et pour cause, il a répondu aux étudiants vietnamiens qui ont posé toutes les questions qui leur sont passées par la tête, pendant son séjour au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

La création de l’ICISE est un "bon modèle", qui existe déjà dans certains pays comme la France, a-t-il noté, ajoutant que de tels centres facilitent les contacts et les échanges entre scientifiques.

Selon le Prix Nobel de physique, le Vietnam peut s’enquérir des expériences des autres pays en matière de développement scientifique et technique, y compris l’envoi des étudiants dans les pays où la science et la technologie ont atteint des niveaux plus avancés.

Le pays devrait également investir dans la création des centres de recherche et d’application scientifiques modernes, créant des conditions permettant aux chercheurs et aux diplômés à l’étranger d’aller encore plus loin sur le chemin de la recherche scientifique, a-t-il encore indiqué. – VNA