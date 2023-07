Hanoi (VNA) – La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) a décerné lundi 24 juillet à Hanoi à 167 ouvriers le 4e Prix Nguyên Duc Canh, prix attribué tous les cinq ans aux figures exemplaires du mouvement d’émulation "Les travailleurs les plus productifs et créatifs".

Le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang lors de l'événement. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang, a félicité les lauréats du 4e Prix Nguyên Duc Canh.



Les lauréats, auteurs d’une multitude de solutions techniques permettant d’optimiser la productivité du travail, sont élus par le jury de la CGTV parmi les 203 candidats proposés par les organisations syndicales à tous les niveaux.



Cette distinction honorifique portant le nom d’un dirigeant du Parti, de la classe ouvrière et du syndicat vietnamien a été instituée le 1er août 2007 par le présidium de la CGTV pour reconnaître et mettre à l’honneur les travailleurs exemplaires dans les entreprises de différentes économiques.



Le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang a salué les contributions apportées par le contigent de cadres, fonctionnaires, employés, ouvriers, travailleurs et le syndicat vietnamien aux réalisations importantes de près de 40 ans de mise en œuvre de la politique de rénovation au Vietnam.

Le membre du Politburo, directeur de la HCMA et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang (droite) et le président de la CGTV Nguyên Dinh Khang (gauche) remettant le prix lors de l'événement. Photo: VNA

Il a demandé au syndicat vietnamien de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de la résolution du 13e Congrès national du Parti et de la résolution n°02-NQ/TW du Politburo sur la rénovation de l’organisation et du fonctionnement du syndicat vietnamien dans la nouvelle situation.

Le dirigeant a également demandé d’appréhender la pensée du président Hô Chi Minh sur l’émulation patriotique, et les points de vue du Parti et de l’État sur le travail d’émulation et de récompense.

Les organisations syndicales sont appelées à lier les activités d’émulation à la mise en œuvre de la conclusion n°01-KL/TW du Politburo sur la poursuite de la mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW du Politburo sur le renforcement de l’étude et du modelage de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh. - VNA