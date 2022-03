Les professeures-Docteures Nguyên Thi Thanh Mai (gauche) et Nguyên Minh Thuy, lauréates du prix Kovalevskaïa 2021. Photo: QDND

Hanoi (VNA) – Le Comité vietnamien du prix Kovalevskaïa vient d’annoncer les deux lauréates du prix Kovalevskaia 2021 : la professeure-Docteure Nguyên Thi Thanh Mai, directrice adjoint de l’Université des sciences naturelles, revelant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et la professeure-Docteure Nguyên Minh Thuy de l’Université de Cân Tho.

La cérémonie de remise du prix Kovalevskaia 2021 aura lieu en mai à Hanoi à l’occasion de la Journée des sciences et technologies au Vietnam (18 mai).

La professeure-Docteure Nguyên Thi Thanh Mai, 50 ans, a présidé et réalisé 14 projets de recherche scientifique dont dix au niveau ministériel et quatre au niveau provincial.

L’un des projets les plus marquants concerne l’isolement de 228 composés à partir de 19 échantillons d’herbes médicinales vietnamiennes, contribuant au développement de nouveaux médicaments thérapeutiques contre le diabète, la goutte et le mélasma à partir d’herbes domestiques.

Un autre projet visait à développer un procédé d’extraction d’essence concentrée à partir de la racine de Boesenbergia pandurata et évaluer les effets pharmacologiques au service du traitement des ulcères d’estomac.

Grâce à des réalisations exceptionnelles, la professeure-Docteure Nguyên Thi Thanh Mai a remporté le prix du Globe d’or 2017 et le Prix d’innovation 2019 de Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, la professeure-Docteure Nguyên Minh Thuy, 61 ans, a publié plus de 150 articles (en vietnamien et en anglais) sur des revues scientifiques prestigieuses nationales et internationales. Elle a participé à 28 projets scientifiques dont les résultats ont été publiés à l'échelle nationale et internationale.

Le prix Kovalevskaïa, du nom de la mathématicienne russe Sofia Kovalevskaïa, est décerné chaque année aux femmes scientifiques ayant eu des réalisations remarquables dans la recherche fondamentale ou appliquée. Représenté par le fonds homonyme, il est présent dans huit pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Le comité vietnamien a été créé en 1985.

Jusqu’en 2020, le comité vietnamien du prix Kovalevskaïa a remis des prix à 20 collectivités et 49 femmes scientifiques. –VNA