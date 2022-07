Lors du lancement des Prix technologies numériques "Make in Vietnam 2021". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le prix des technologies numériques “Make in Vietnam” récompense les acteurs et projets ayant fortement marqué l’univers des technologies de l’information et contribué à leur évolution. Lancé depuis 2020 par le ministère de l’Information et de la Communication, ce prix confirme son succès chaque année et encourage les entreprises numériques domestiques à innover sans cesse.



Il s’agit d’un prix national qui récompense les produits numériques créés, conçus et fabriqués au Vietnam. De nombreux produits primés ont été utilisés et contribuent donc à la mise en place de la gouvernance électronique et à la transition numérique du pays, comme l’a souligné Phan Tâm, vice-ministre de l’Information et de la Communication.



“Ce prix vise à mettre en œuvre la directive numéro un du Premier ministre sur le développement des entreprises numériques au Vietnam, laquelle a été promulguée en 2020. Ce prix distingue les meilleures entreprises numériques et les soutient dans la promotion commerciale à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. L’objectif est de les aider à conquérir le marché domestique et à exporter leurs produits et services. Depuis 2020, ce prix a créé une force motrice pour accélérer le développement de l’industrie de la technologie numérique du Vietnam”, a-t-il dit.



Ces dernières années, les entreprises vietnamiennes opérant dans le secteur des technologies numériques ont appliqué les nouvelles technologies de l’industrie 4.0 telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées (Big Data), l’Internet des objets et l’automatisation du processus robotique.



De nombreux produits sont utilisés dans de nombreux villages reculés et démunis, contribuant à améliorer le niveau de vie des habitants. Les activités des personnes et des entreprises sont numérisées grâce à l’utilisation universelle des plateformes numériques « Make in Vietnam », permettant aux populations et aux entreprises de profiter directement des avantages de la transformation numérique. De nombreux produits numériques ont aussi facilité l’accès de la population à l’information et à des services médicaux de haute qualité, ainsi qu’à des solutions d’enseignement et de travail à distance. Il faut citer entre autres Akabot, une application d’automatisation des processus robotiques développée par le groupe FPT. Ce produit a permis aux banques et aux détaillants de réduire leurs dépenses tout en améliorant leur efficacité et leur compétitivité. Le logiciel d’intelligence artificielle DrAidTM développé par Vingroup est utilisé par de nombreux grands hôpitaux du Vietnam. La plateforme e-commerce Vo so créée par Viettelpot aide les agriculteurs à mieux écouler leurs produits. L’écosystème éducatif VNEdu du groupe VNPT est utilisé par de nombreuses écoles et appréciés par les élèves et les enseignants.



“Qui dit l’industrie 4.0, dit la connexion. Grâce à la connexion, nous pouvons gérer les activités de nos étudiants. Toutes les données d’un étudiant sont enregistrées sur le serveur du système et sont la base d’une analyse et d’une gestion efficaces. Cela nous permet de lui donner des conseils ou une orientation professionnelle”, indique un enseignant utilisant l’écosystème éducatif VNEdu.



Le Vietnam est l’un des pays pionniers dans la promotion de la transformation numérique. Les entreprises ont reçu un soutien financier de l'État pour accélérer leur transformation numérique et ont pu faire de nouvelles percées grâce à la révolution technologique.



D’après le dernier rapport de l’ONU sur le développement des e-gouvernements dans le monde, le Vietnam se place au 86e rang mondial. Avec son programme national de transition numérique, le pays se fixe pour objectif de se classer au 70e rang mondial en 2025 et au 50e rang en 2030. En outre, l’économie numérique devrait représenter 30% du PIB national et la productivité du travail devrait augmenter plus de 8% chaque année.



Le ministère de l’Information et de la Communication a chargé les entreprises vietnamiennes de créer des produits et services répondant au besoin des clients domestiques et aux défis auquel le Vietnam doit faire face. Nguyên Huy Dung, l’adjoint dudit ministère, affirme:



“Notre ministère de l’Information et de la Communication s’efforce d’identifier les problématiques et les défis que rencontre la société vietnamienne aujourd’hui. Le but est d’attirer la participation des entreprises dans la résolution de ses problématiques et défis. Ce dont l’entreprise a le plus besoin, c’est d’un marché. C’est-à-dire avoir des technologies, des entreprises et des produits de qualité.”



Le développement des produits numériques « Make in Vietnam » est la clef pour que les entreprises numériques vietnamiennes puissent maîtriser les technologies et atteindre le même niveau que les puissances mondiales dans la recherche, le développement et l’application des nouvelles technologies numériques.



Le prix des technologies numériques "Make in Vietnam" est un véritable moteur pour les entreprises numériques vietnamiennes. La maîtrise des technologies permettra au Vietnam d’atteindre une indépendance technologique et de se hisser à un rang élevé dans la chaîne de valeur mondiale.-VOV/VNA