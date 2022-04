Hanoi (VNA) - Les candidatures exceptionnelles aux Prix de presse 2021 de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) ont été honorées lors d'une cérémonie vendredi, 22 avril, à Hanoi.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang (première, à droite) remet les premiers prix dans sept catégories à sept auteurs individuels ou groupes d'auteurs. Photo : VNA



Les premiers prix dans sept catégories ont été remis à sept auteurs individuels ou groupes d'auteurs. Il y avait également 15 deuxièmes prix, 22 troisièmes prix et 27 prix de consolation.

En outre, le jury a également décerné 6 prix thématiques pour honorer les bonnes œuvres, encourager les auteurs/groupes d'auteurs et unités avec des réalisations impressionnantes en 2021.

Évaluant l'édition de 2021, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a affirmé que le professionnalisme, la cohésion et la responsabilité sont les mots clés du Prix de presse de la VNA 2021.

L'engagement et le style de travail professionnel ont devenu le moteur des journalistes de la VNA pour surmonter les difficultés et les défis, contribuer à préserver les valeurs fondamentales de l'information de la VNA : une information précise, opportune, humaine, au profit du pays et de la nation.

2021 est l'année où se dérouleront de nombreux événements importants du pays tels que le 13ème Congrès national du Parti, les élections des députés à la 15ème Assemblée Nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, et la Conférence nationale de la culture... C'est aussi une année tumultueuse en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, affectant fortement la vie socioéconomique des habitants...

En tant que l'une des principales agences de presse multimédia avec tous les types de presse, reflétant tous les domaines de la vie sociale, les journalistes de VNA ont été présents à tous les événements et sur tous les lieux. Avec un sens des responsabilités, ils ont créé des travaux journalistiques de qualité, reflétant à temps et apportant des contributions significatives à la construction et à la défense et au développement du pays.

À cette occasion, la directrice générale Vu Viet Trang a lancé le Prix de presse de la VNA 2022, exprimant sa conviction que le prix de cette année aura lieu avec succès, rassemblant de nombreux œuvres journalistiques excellents et de haute qualité de l'ensemble des unités relevant de la VNA.

Le Prix de presse de la VNA 2021 ont réuni près de 290 candidatures sous différentes formes : presse écrite ; photos de presse; télévision; journal électronique ; multimédia ; infographie ; ... - VNA