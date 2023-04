La rencontre entre le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue et des dirigeants de Santiago de Cuba. Photo : VNA



Santiago (VNA) - Poursuivant ses activités dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, s'est rendu le 22 avril (heure locale) à Santiago de Cuba, la deuxième plus grande ville de Cuba, la base la plus importante du mouvement révolutionnaire de Cuba d’hier.



Vuong Dinh Hue a reçu le secrétaire du Comité provincial du Parti de Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruíz, et la gouverneure Beatriz Jhonson Urrutia. Il a souligné que le Vietnam se souvenait toujours de la solidarité et du soutien particuliers accordés par Cuba au Vietnam pendant les années les plus difficiles.



Le dirigeant vietnamien a espéré que les deux parties favoriseraient leur coopération dans les domaines fortes et ayant des besoins ; diversifieraient les canaux de coopération et amélioreraient la connectivité, y compris les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée.

Des cadeaux du Vietnam aux amis cubains. Photo : VNA



Le chef de l'organe législatif du Vietnam a affirmé que l'AN et le gouvernement du Vietnam s’étaient engagés à créer les conditions les plus favorables pour aider les localités des deux pays à apprendre et à partager des expériences dans les domaines tels que la santé, l'éducation, le tourisme, les services, la production alimentaire, les énergies renouvelables.



Les dirigeants de Santiago ont déclaré que la visite visant à célébrer les jalons importantes dans les relations entre les deux pays avait apporté à Cuba en général et à Santiago en particulier une étroite affection fraternelle et une fidélité exemplaire malgré les changements de situation.



A cette occasion, ils ont présenté l'histoire, la culture, le potentiel et les atouts de leur localité et a souhaité que de plus en plus d'entreprises vietnamiennes viennent à Santiago pour sonder les opportunités d'affaires et d'investissements. - VNA