An Giang (VNA) - Au cours de sa tournée de travail dans la province d' An Giang (Sud), le président Vo Van Thuong et une mission l’accompagnant ont visité et offert des cadeaux à des habitants de la commune frontalière de Vinh Te dans la ville de Chau Doc.La secrétaire du Comité du Parti, présidente du Comité populaire de la commune de Vinh Te, Ngo Thi Quynh Loan, a fait savoir que ces dernières années, la commune s'était concentrée sur la production, le développement du modèle de l'économie familiale associée à l'économie coopérative, la construction de nombreux modèles économiques efficaces. Vinh Te promeut également l'application des avancées scientifiques et techniques dans la production, contribuant à réduire les coûts et à augmenter les revenus des agriculteurs.Vo Van Thuong a souligné que l'agriculture, les agriculteurs et la campagne étaient des questions stratégiques dans les lignes et les politiques du Parti et de l'État et étaient toujours la question essentielle de chaque période révolutionnaire.

Le président rencontre les dirigeants et des habitants de la commune de Vinh Te. Photo : VNA



Il a reconnu et hautement apprécié les efforts des habitants de Vinh Te dans l’édification de la Nouvelle ruralité. De nombreux modèles de production appliquant les sciences et technologies modernes ont été mis en œuvre tels que la culture de champignons dans les serres, la pisciculture de haute technologie, la culture de cantaloup... Parallèlement, la vie culturelle et spirituelle des habitants a été prise en charge. La sécurité politique et l'ordre social sont maintenus. Le travail d’édification et de rectification du Parti et d’édification d'un système politique a également été mis en œuvre de manière efficace et méthodique.Dans cet esprit, le président a proposé aux habitants de la commune de Vinh Te de maintenir et de valoriser les réalisations obtenues, d’améliorer constamment les critères de la Nouvelle ruralité élevée. Il a aussi noté que le Comité du Parti, les autorités et la population de Vinh Te devraient accorder plus d'attention à la tâche d’édifier et de rectifier le Parti.A cette occasion, le président a rendu visite et remis des cadeaux à certaines familles de politiques et à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie dans la province d'An Giang. - VNA