Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong et la délégation de haut rang l'accompagnant sont arrivés mardi après-midi, 11 avril, à l'aéroport international de Noi Bai dans la capitale Hanoï, terminant avec succès la visite officielle au Laos, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Cette visite contribue à la mise en œuvre effective des accords de haut niveau des deux Partis et des deux pays, notamment l'Accord de coopération stratégique Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et l'Accord de coopération bilatérale entre le Vietnam et le Laos pour la période 2021-2025.

Lors de l'entretien entre le président Vo Van Thuong et le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Après la cérémonie d'accueil officielle, Thongloun Sisoulith et Vo Van Thuong se sont entretenus. Les deux dirigeants ont discuté des orientations et des mesures visant à renforcer tous les domaines de coopération. Ils ont souligné la nécessité d'intensifier les consultations et le partage des expériences pour surmonter les difficultés et d'édifier ensemble une économie indépendante, autonome, associée à une intégration internationale profonde.

Ils ont réaffirmé la politique constante des deux pays d'attacher une grande importance et à accorder la plus haute priorité à la consolidation et au resserrement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos; à continuer de mettre en œuvre efficacement les conventions de coopération de haut niveau entre les deux pays; à renforcer les consultations sur les problèmes stratégiques, ainsi que les échanges de délégations de tous échelons.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer le pilier de coopération dans la sécurité et la défense pour faire face aux nouveaux défis, de continuer à travailler en étroite collaboration et à se soutenir mutuellement pour assurer la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social et la sûreté dans chaque pays.

A cette occasion, le président vietnamien Vo Van Thuong a annoncé un don d'une valeur d'un million de dollars du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens accordé à leurs homologues du Laos.

Lors de la cérémonie de signature de deux accords de coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et Technologies et les ministères lao des Technologies et de la Communication, de l'Éducation et des Sports. Photo : VNA

A l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'accords de coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et Technologies et les ministères lao des Technologies et de la Communication, de l'Éducation et des Sports.

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président du Vietnam, Vo Van Thuong, a eu également des entrevues avec le Premier ministre lao et le président de l'Assemblée nationale lao, le président du Comité central du Front lao pour la construction nationale, le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a également rendu visite à l’ambassade du Vietnam où il a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Laos. Il est allé déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue du président Kaysone Phomvihane.

Dans une interview accordée aux journalistes accompagnant la délégation vietnamienne, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que c’était une visite significative et spéciale. Le président Vo Van Thuong s'est rendu au Laos pour la première fois juste après avoir assumé le poste de président, démontrant que la politique constante du Vietnam est d’ attacher toujours une grande importance et à accorder la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, la visite a obtenu de nombreux résultats spécifiques et complets. Les deux parties ont continué à affirmer leur détermination à renforcer sans cesse et à développer davantage la relation particulière de solidarité entre le Vietnam et le Laos en général, ainsi que la relation étroite et de confiance au plus haut niveau entre les dirigeant de haut rang des deux pays.

Dans un contexte où le monde et la région se développent de manière très compliquée, entraînant de nombreuses difficultés et défis, la visite du président Vo Van Thuong montre le soutien vigoureux et intégral du Vietnam pour l’œuvre de Renouveau la rénovation, la relance et le développement socio-économique et l'intégration internationale du Laos.

La visite a contribué à créer un nouvel élan pour la coopération entre les deux pays en 2023 dans tous les domaines clés, allant de la politique et la diplomatie à la sécurité, la défense, l'économie, l'éducation et la formation, et les sciences et technologies, la culture, les sports et le tourisme sur le base de la mise en œuvre effective des accords de haut niveau des deux Partis et des deux pays.

Le succès de la visite contribue à consolider et à développer constamment la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.