Le président Vo Van Thuong et d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État sont venus rendre hommage, le 19 juillet, aux héros morts pour la Patrie à Côn Dao. Photo : VNA

Vo Van Thuong a rencontré à Côn Dao 76 anciens prisonniers politiques ayant été détenus sur cette île autrefois appelée Poulo Condore. Photo : VNA

Ce mercredi aussi, Vo Van Thuong a remis des cadeaux à certaines familles méritantes de Côn Dao. Photo : VNA

Ba Ria Vung Tau (VNA) - Le président Vo Van Thuong et d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État sont venus rendre hommage, le 19 juillet, aux héros morts pour la Patrie à Côn Dao, à l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).Dans la matinée du 19 juillet, le président Vo Van Thuong et sa suite sont allés offrir de fleurs et de l’encens en mémoire des héros et des Morts pour la Patrie au cimetière de Hang Duong à Côn Dao. En particulier, près de 80 anciens prisonniers politiques de Côn Dao venus de nombreuses villes et provinces à travers le pays ont également assisté à cette cérémonie solennelle.L’après-midi du même jour, Vo Van Thuong a rencontré à Côn Dao 76 anciens prisonniers politiques ayant été détenus sur cette île autrefois appelée Poulo Condore.Le chef d’État a salué le courage et les contributions de ces héros à la liberté du Vietnam.«Bien qu’ils soient détenus à ce qu’on appelait « l’enfer sur terre », les anciens prisonniers ont fait preuve de courage et ont fait de cette prison une école révolutionnaire. Ils ont transmis la détermination de libérer le pays des envahisseurs. Imprégnées de l’héroïsme et du patriotisme, leurs histoires forcent l’admiration de la jeune génération d’aujourd’hui», a-t-il dit.Le Parti et l’État accorde toujours une grande importance aux personnes méritantes, a souligné Vo Van Thuong, tout en demandant aux ministères, secteurs et localités de multiplier les actions de reconnaissance, notamment les opérations de recherches des ossement des soldats morts pendant la guerre.Dans l'après-midi du même jour, le président Vo Van Thuong a visité le musée Côn Dao et le vestige de la prison de Phu Hai.Avec 2.000 documents et artefacts exposés, le musée Côn Dao présente la terre et les habitants de Con Dao à travers des périodes historiques.