Hanoï (VNA) - À l'occasion du Nouvel An lunaire 2024, le président Vo Van Thuong est allé offrir de l'encens le 20 février en hommage au roi An Duong Vuong au site national spécial de Cô Loa situé dans le district de Dông Anh, ville de Hanoï.Dans l'ancienne capitale de Co Loa, le président Vo Van Thuong et la délégation l’accompagnant ont offert de l'encens et des fleurs pour rendre hommage au roi An Duong Vuong, qui créa l'État d'Âu Lac, et reconnaître ses grandes contributions à la construction et à la défense du pays.À cette occasion, le président a planté un arbre du souvenir dans la zone de puits Ngoc (Giêng Ngoc), située dans le site national spécial de Cô Loa.Ensuite, le chef de l'État a rencontré et offert des cadeaux aux personnes âgées des groupes résidentiels 2, 3, 4 du bourg de Dông Anh, district de Dông Anh. Le président s’est réjoui du développement du district de Dông Anh dans divers domaines au cours de ces dernières années.Envoyant les salutations du secrétaire général du Comité central du Parti Nguyên Phu Trong, le président Vo Van Thuong a déclaré que le secrétaire général adresse ses vœux de bonne santé, de bonne chance et du bonheur aux personnes âgées et à tous les habitants du district de Dông Anh. Le secrétaire général a émis le souhait que chaque personne contribue toujours au développement croissant du district de Dông Anh dans les temps à venir.Au Centre de la culture, des sports et de l'information du district de Dong Anh, le président a eu une conversation avec les élèves locaux participant au programme d'éducation sur les traditions en 2024. Il a rappelé un passage de sa lettre envoyée au secteur de l’éducation à l’occasion de la rentrée scolaire 2023 – 2024 : "Je vois l'avenir radieux de la Patrie dans la pleine vitalité, les beaux rêves et les ambitions des enfants."Plus tôt dans la matinée, le président avait visité et offert des cadeaux à l’école maternelle de Phuc Lôc, commune d'Uy Nô, district de Dông Anh. Il s'agit de la première école publique du district orientée selon le modèle d'école maternelle de haute qualité. -VNA