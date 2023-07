Rome (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’Etat en Italie, le président de la République Vo Van Thuong a rencontré le 26 juillet le maire de Rome, Roberto Gualtieri.

Le président de la République Vo Van Thuong (gauche) rencontre le maire de Rome, Roberto Gualtieri. Photo: VNA



Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a été impressionné par le développement socio-économique exceptionnel du Vietnam aujourd'hui, appréciant hautement le développement heureux des relations entre les deux pays en général et entre Rome et Hanoï en particulier.

Le président Vo Van Thuong a salué le développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie dans de nombreux domaines, suggéré au maire de Rome et aux autorités de Rome d'encourager la promotion de la coopération entre la région du Latium et Rome avec Hanoï, contribuant à approfondir la coopération multiforme entre les deux pays.

Il a également suggéré aux deux parties de renforcer la coordination dans l'organisation des activités de coopération dans le domaine du patrimoine culturel afin de promouvoir les échanges et la culture de chaque pays et de chaque ville, favorisant ainsi les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a indiqué que Rome et Hanoï ont signé un protocole d'accord sur la coopération, notamment dans le domaine de la conservation du patrimoine.

Il a affirmé sa volonté d'organiser conjointement des activités pour célébrer les relations des deux pays, continuer à coopérer étroitement avec Hanoï et les localités vietnamiennes dans les points forts de la ville tels que l'économie, le commerce, le tourisme, l'éducation et la formation, la conservation du patrimoine culturel, la transformation énergétique, la transition numérique et l’innovation.

Le même jour, le président Vo Van Thuong a assisté à la signature d'un protocole d'accord pour coopérer à l'organisation du Championnat du monde de bateaux à moteur de Formule 1 - F1 H20 et le Championnat du monde d'aquabike UIM de Binh Dinh 2024 prévus en mars 2024 dans la ville de Quy Nhon. Les signataires étaient le Comité populaire de la province centrale de Binh Dinh et la H20 Racing.

Organisés par l’Union internationale motonautique, ces tournois, les plus importants de leur genre dans le monde entier, réuniront des sportifs venus de 30 pays.

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, a déclaré que les tournois se tiendront pendant 5 années consécutives à Binh Dinh, contribuant à placer le Vietnam sur la carte des tournois sportifs internationaux du monde. -VNA