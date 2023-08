Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, son épouse et sa suite ont terminé fin 29 août leur visite officielle de trois jours au Vietnam, sur invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le 8e échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine aura lieu les 7 et 8 septembre dans la province vietnamienne de Lao Cai et dans la province chinoise voisine du Yunnan.

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du PCV et chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, a effectué une visite de travail au Mexique du 24 au 28 août.

Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a été présenté mardi 29 août à Hô Chi Minh-Ville, suscitant l’aspiration au développement national de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans la période actuelle.