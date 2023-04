Le président vietnamien, Vo Van Thuong (droite), et le Premier ministre tchèque, Petr Fiala. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a reçu le 21 avril à Hanoï le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, en visite officielle au Vietnam du 20 au 22 avril.



Lors de la rencontre, Vo Van Thuong a affirmé que l'Etat et le peuple du Vietnam attachaient toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec la République tchèque et souhaitaient la promouvoir dans tous les domaines.



De son côté, le Premier ministre tchèque a également déclaré que son pays accordait toujours de l’importance à la consolidation et au développement des relations avec le Vietnam, le partenaire le plus important de la République tchèque au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Appréciant les résultats de l’entretien entre les Premiers ministres vietnamien et tchèque, le chef de l’Etat vietnamien a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre les accords conclus, renforcer la coopération en multipliant les visites de délégations à tous les niveaux, développer les liens dans l’économie, l’éducation et la formation, le tourisme...



Le Premier ministre Petr Fiala a affirmé que les deux gouvernements coopéreraient étroitement et continueraient à créer des conditions permettant aux entreprises des deux pays d'élargir leur coopération en matière d'investissement et d'affaires. Il a proposé de promouvoir la coopération globale et les échanges entre les deux peuples grâce à l'ouverture rapide de vols directs entre les deux pays et l'ouverture du Centre culturel tchèque au Vietnam.