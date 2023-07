Le président Vo Van Thuong dépose des fleurs à l’Autel de la Patrie à Rome. Photo: VNA



Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’Etat en Italie, le matin du 27 juillet (heure locale), le président Vo Van Thuong est allé déposer des fleurs à l’Autel de la Patrie à Rome.



Appelé aussi Vittoriano ou Autel de la Patrie, ce monument imposant de marbre blanc, fut édifié en l'honneur du premier roi de l'Italie unifiée. L'immense monument, qui s'inspire du grand autel de Pergame, fut conçu par Giuseppe Sacconi et réalisé entre 1885 et 1911 pour célébrer les 50 ans de l'Unité italienne. Il fut bâti en l'honneur de Victor-Emmanuel II, premier roi de l'Italie unifiée en 1861.



Lors de la cérémonie, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a accueilli le président Vo Van Thuong et son épouse, avant d’inviter le dirigeant vietnamien à la position d'honneur. Après avoir passé en revue la garde d'honneur, le président Vo Van Thuong s'est rendu au monument et commencé le programme commémoratif. Après une minute de silence, le président est allé serrer la main des officiels présents à l’événement, avant la clôture de la cérémonie.-VNA