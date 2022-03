Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a eu un entretien téléphonique, mercredi 23 mars, avec le président sud-coréen élu Yoon Suk-yeol, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à renforcer davantage la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Le président Nguyên Xuân Phuc s’entretient au téléphone avec le président sud-coréen élu Yoon Suk-yeol. Photo : VNA

Le chef de l’État vietnamien a souligné les réalisations importantes que les deux pays ont accomplies dans les domaines bilatéral et multilatéral au cours des 30 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992.

Les deux pays deviennent des partenaires de coopération stratégiques l’un pour l’autre avec un niveau de confiance et de compréhension mutuelles de plus en plus profonds, et une coopération substantielle et élargie, a-t-il déclaré.

Le président Nguyên Xuân Phuc a remercié le gouvernement sud-coréen d’avoir activement fait don de matériel médical et de vaccins pour soutenir la lutte du Vietnam contre l’épidémie de Covid-19 durant ces derniers temps. Il a profité de l’occasion pour inviter le président Yoon Suk-yeol à se rendre au Vietnam.

Pour sa part, le président Yoon Suk-yeol a affirmé que la République de Corée attache toujours de l’importance aux relations avec le Vietnam, qui, a-t-il dit, sont à leur meilleur niveau.

Il a également exprimé son espoir que les deux nations promouvront davantage les liens de coopération dans les temps à venir, y compris dans le tourisme et les échanges populaires.

La République de Corée continuera d’encourager ses entreprises à investir et à étendre leurs activités au Vietnam à l’avenir, en particulier dans des domaines clés, a-t-il souligné, ajoutant que le pays créera également des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens viennent en République de Corée.

Le chef de l’État sud-coréen a hautement apprécié le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et a remercié le Vietnam pour ses contributions à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la péninsule coréenne.

Il a accepté avec joie l’invitation du président Nguyên Xuân Phuc à effectuer une visite au Vietnam et a également invité son homologue vietnamien à se rendre en République de Corée en 2022.

Les deux présidents ont convenu de maintenir l’échange de délégations et de réunions de haut niveau avec diverses formes appropriées ; de soutenir le renforcement de la coopération en matière de sécurité, de défense et d’industrie de la défense ; et de collaborer étroitement à la mise en œuvre des activités pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1992-2022), en vue de porter les relations vers un "partenariat stratégique intégral".

Ils ont affirmé que les deux pays se coordonneront dans la mise en œuvre de mesures visant à porter leur commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards de dollars d’ici 2030 ; ainsi que l’exécution efficace des accords commerciaux existants tels que l’Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA) et l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP).

Le Vietnam et la République de Corée continueront de coopérer étroitement sur les questions régionales et internationales et d’aider le Vietnam à jouer son rôle de coordinateur des relations République de Corée-ASEAN en 2021-2024, ont-ils encore indiqué. – VNA