Singapour (VNA) - Le président Nguyên Xuan Phuc a rencontré le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, vendredi 25 février, dans le cadre de sa visite d’État en cours à Singapour.

Le président Nguyên Xuan Phuc (1er rang, à droite) et le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin à Singapour, le 25 février. Photo : VNA

Le dirigeant singapourien s’est réjoui des résultats fructueux de l’entrevue et de l’entretien du président vietnamien avec la présidente singapourienne Halimah Yacob et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques enregistrées ces derniers temps malgré l’impact du Covid-19.

Le président Nguyên Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite promouvoir son partenariat stratégique avec Singapour.

Le chef de l’État vietnamien s’est montré satisfait de la coopération étroite entre les deux législatures au fil des ans, avec les résultats substantiels des entretiens en ligne entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin en juillet de l’année dernière.

Il a informé que l’Assemblée nationale du Vietnam a créé le Groupe de députés d’amitié Vietnam-ASEAN, dans le but de renforcer les échanges entre les députés vietnamiens et leurs homologues des pays membres de l’ASEAN, y compris Singapour, et de contribuer à la promotion des échanges populaires entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de maintenir et de renforcer les réunions et les échanges de délégations à tous les niveaux par l’intermédiaire de plusieurs canaux, y compris parlementaire, tout en continuant à promouvoir le rôle des organes législatifs des deux parties dans le renforcement des relations bilatérales, notamment par le partage d’expériences en matière de construction institutionnelle et de perfectionnement du système juridique, contribuant à favoriser la connectivité économique bilatérale et à développer l’économie et la société numériques, domaines forts de Singapour.

Le président Nguyên Xuân Phuc a proposé que les deux parties intensifient le partage d’expériences en matière de promulgation de politiques juridiques afin de soutenir en temps opportun les deux gouvernements dans la prévention et le contrôle des maladies et l’amélioration de l’environnement des affaires, contribuant ainsi à la reprise socioéconomique dans la nouvelle normalité.

Les deux législatures devraient envisager la signature d’un accord de coopération pour jeter les bases de la mise en œuvre d’activités de collaboration correspondant au partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il suggéré.

Le chef de l’État vietnamien a exprimé l’espoir que le Parlement de Singapour continuera de soutenir le maintien de la position commune de l’ASEAN sur la garantie de la paix, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que le règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le président Nguyên Xuân Phuc a transmis à cette occasion l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê au président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin à effectuer une visite au Vietnam. – VNA