Tokyo (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a rencontré lundi 26 septembre le président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hidehisa, dans le cadre de son voyage dans le pays pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre Abe Shinzo.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hidehisa, à Tokyo, le 26 septembre. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a exprimé les profondes condoléances des dirigeants du Parti, de l’Etat et de l’Assemblée nationale du Vietnam à la Chambre des conseillers et au peuple japonais pour le décès du défunt Premier ministre.



Le président Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Diète du Japon, qui a fait de grands progrès ces dernières années.



Pour sa part, le dirigeant japonais a remercié le chef de l’Etat et les dirigeants vietnamiens d’avoir envoyé une haute délégation dirigée par le président Nguyên Xuân Phuc pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre Abe Shinzo, ce qui traduit les sentiments et l’estime du Vietnam pour le défunt Premier ministre japonais.



Le président de la Chambre des conseillers a exprimé son souhait de continuer de promouvoir la coopération entre les deux pays, y compris la coopération parlementaire, comme le souhaitait feu le Premier ministre Abe Shinzo.



Abondant dans les propositions faites par le président de la Chambre des conseillers visant à promouvoir la coopération entre les deux parties, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré qu’au cours des dernières années, le partenariat stratégique étendu et la coopération parlementaire entre les deux pays étaient de plus en plus resserrés et efficaces.



Sur cette base, il a souhaité que les deux pays renforcent davantage leurs activités de coopération, notamment à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023. Il a également exhorté les deux parties à renforcer leurs échanges et visites de haut niveau, à promouvoir la coopération entre leurs organes législatifs.



A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au président de la Chambre des conseillers Otsuji Hidehisa.



Le dirigeant japonais a partagé ses bons sentiments pour le pays et le peuple vietnamiens ; tout en affirmant que le Vietnam est un partenaire important du Japon, notamment en termes d'économie, de commerce et de ressources humaines.



Il a fait savoir que la Diète du Japon continuera à soutenir la promotion des relations entre les deux pays, en particulier dans la construction d’infrastructures, l’aide publique au développement, le transfert de technologie et l’expansion des marchés agricole et du travail du Vietnam, la promotion de la coopération décentralisée entre les deux pays.



Afin de contribuer à promouvoir et à élever les relations entre les deux pays, il a exprimé son souhait de se rendre au Vietnam et de discuter avec les dirigeants vietnamiens des questions de coopération multiforme bilatérale, dont la coopération parlementaire.



Les deux parties ont également convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les questions internationales, à soutenir le rôle et la position de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et à contribuer à la paix, à la stabilité et à la coopération et au développement dans la région et le monde. – VNA