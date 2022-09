Tokyo (VNA) – Durant son séjour au Japon pour assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, le président Nguyen Xuan Phuc a eu le 27 septembre des rencontres bilatérales avec des dirigeants de plusieurs pays et partenaires présents à cet événement.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Il a eu une rencontre avec le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, lors de laquelle, les deux dirigeants ont discuté de la promotion de la coopération substantielle entre leurs pays, de la connectivité entre les économies vietnamienne et cambodgienne, de la collaboration dans la mise en oeuvre des objectifs en matière d’édification de la Communauté de l’ASEAN.Lors de son entrevue avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le chef de l’Etat a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme un partenaire de premier rang. Il a en outre déclaré que le Vietnam était prêt à soutenir la promotion des relations ASEAN-UE. De son côté, Charles Michel a exprimé sa volonté d’aider le Vietnam dans le traitement du problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a proposé au Vietnam de soutenir la promotion des relations entre l’UE et l’ASEAN, la coopération entre l’UE et les pays de l’Asie-Pacifique…