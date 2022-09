Le président Nguyen Xuan Phuc dépose des fleurs en commémoration de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du peuple du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, président de la République, a assisté le 27 septembre à Tokyo aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo.



Le président Nguyen Xuan Phuc a déposé des fleurs en commémoration du défunt – un ami intime du Vietnam, exprimant son respect pour les sentiments spéciaux, le soutien et l'assistance précieux que l’ancien Premier ministre Abe Shinzo avait apportés au Vietnam et à son peuple. Il a également adressé ses profondes condoléances au Parti libéral-démocrate, au gouvernement, à la Diète nationale, au peuple du Japon et à la famille de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.



Le Premier ministre japonais, Kishida Fumio, et l’épouse de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo, Abe Akie, ont remercié le président Nguyen Xuan Phuc et la délégation de haut niveau l’accompagnant au Japon, pour leur présence aux funérailles nationales, la qualifiant d’une reconnaissance spéciale pour les sentiments et les contributions du défunt au développement des relations entre les deux pays, ainsi que d’une illustration de l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique approfondi avec le Japon.-VNA