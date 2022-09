Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Après avoir assisté aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo à Tokyo, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a assisté mardi après-midi à une réunion de remerciements pour les chefs des délégations des pays présents aux funérailles nationales, présidée par le Premier ministre japonais, Kishida Fumio, et l’épouse de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo, Abe Akie.



Lors de la rencontre, au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du peuple du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses profondes condoléances au Parti libéral-démocrate, au gouvernement, à la Diète nationale, au peuple du Japon, ainsi qu’à la famille du défunt. Il a affirmé tenir en haute estime les sentiments spéciaux de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo pour la promotion de la coopération multiforme entre les deux pays. Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties poursuivent leurs efforts pour un développement plus intégral et plus substantiel de leurs relations selon les souhaits de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.



Le Premier ministre japonais et l’épouse de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo ont remercié les dirigeants vietnamiens pour avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par le président Nguyen Xuan Phuc aux funérailles nationales. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’une illustration de l’amitié et de la coopération entre les deux peuples. Le Premier ministre Kishida Fumio s’est engagé à s’efforcer de porter le partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon à une nouvelle hauteur, répondant aux aspirations des peuples des deux pays et aux souhaits de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.-VNA