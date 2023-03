Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l’importance à la promotion des relations d’amitié et de partenariat stratégique avec l’Australie, un partenaire traditionnel de longue date et l’un des pays formant un partenariat stratégique global avec l’ASEAN, a déclaré vendredi 17 mars le président Vo Van Thuong à l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) et l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski, à Hanoi, le 17 mars. Photo: VNA

Recevant le diplomate australien à Hanoi, le chef de l’Etat a remercié l’Australie d’être le deuxième plus grand donateur de vaccins contre le Covid-19 au Vietnam avec 26,4 millions de doses, aidant ainsi le pays à faire reculer la pandémie et à redresser le développement socio-économique.

Il a indiqué que le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint l’an dernier 16,1 milliards de dollars. Avec 579 projets d’une valeur de près de 1,98 milliard de dollars, l’Australie se classe 20e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam.

Au cours de l’exercice fiscale 2022-2023, l’Australie a augmenté de 18% son aide publique au développement au Vietnam et a aidé le pays dans des projets de coopération au développement, en particulier pour améliorer les moyens de subsistance et l’approvisionnement en eau potable. En particulier, l’Australie a soutenu le Vietnam dans les missions de maintien de la paix des Nations unies.

Saluant les programmes de bourses du gouvernement australien, le dirigeant vietnamien a déclaré que plusieurs établissements d’enseignement australiens ont contribué à la formation de cadres vietnamiens.

Il a proposé de renforcer la collaboration dans les domaines forts de chaque pays tels que le changement climatique, l’environnement, l’agriculture et le tourisme à la hauteur partenariat stratégique bilatéral.

Le Vietnam luttera activement contre la corruption, perfectionner ses lois, créera le meilleur environnement commercial pour attirer davantage d’investisseurs étrangers, y compris ceux d’Australie, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Andrew Goledzinowski a, pour sa part, déclaré que 2023 marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et qu’il contribuera activement aux relations bilatérales.

Il a proposé une plus grande coordination dans les missions de maintien de la paix des Nations unies, la défense nationale et la sécurité, la formation du personnel, le changement climatique et l’utilisation des énergies renouvelables.

Le diplomate a souhaité recevoir le soutien des ministères et agences vietnamiens dans les projets d’investissement australiens au Vietnam.

Comme l’exploitation minière est un atout du Vietnam alors que l’Australie dispose des technologies modernes, il a souhaité renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine pour augmenter le commerce bilatéral. – VNA