Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong qui a reçu mardi 21 mars à Hanoi le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a plaidé pour le renforcement des liens qui unissent les deux pays.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, à Hanoi, le 21 mars. Photo: VNA

Le Vietnam attache une grande importance et souhaite renforcer sans cesse ses relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme avec le Cambodge, a-t-il déclaré, affirmant son estime pour les bons sentiments et l’aide précieuse accordés au Vietnam par feu le roi Norodom Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni et les dirigeants et le peuple cambodgiens.Le chef de l’Etat vietnamien a exprimé sa conviction que le Cambodge organisera avec succès les législatives en juillet 2023, continuera d’accomplir de nombreuses grandes réalisations dans le processus de construction d’un Cambodge pacifique, indépendant et démocratique et prospère.Il a également félicité le Cambodge pour sa présidence réussie de l’ASEAN 2022 et a souhaité bon succès au Cambodge dans l’organisation des SEA Games 32 en mai prochain, affirmant le soutien du Vietnam à la tenue de ces événements.Il a transmis les meilleurs voeux du secrétaire général Nguyên Phu Trong et d’autres hauts dirigeants vietnamiens au roi Norodom Sihamoni, à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk, au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et à d’autres hauts dirigeants cambodgiens à l’occasion du Nouvel An du Cambodge. Il a exprimé son souhait de recevoir le roi Norodom Sihamoni, à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk en visite cette année au Vietnam.En visite au Vietnam où il a co-présidé avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son la 20e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Prak Sokhonn a solennellement transmis les félicitations du roi Norodom Sihamoni et d’autres hauts dirigeants cambodgiens au président nouvellement élu Vo Van Thuong.Saluant les grandes réalisations obtenues par le Vietnam dans son oeuvre de développement socio-économique, il a affirmé que le Cambodge attache toujours de l’importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam.Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a rapporté au président vietnamien des résultats de la 20e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge, soulignant que les deux parties ont eu des échanges approfondis et francs afin de promouvoir davantage les bonnes relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines.Le procès-verbal signé lors de cette session aidera les ministères et les branches des deux pays à déployer efficacement la coopération bilatérale, contribuant à développer les relations Cambodge-Vietnam chaque jour davantage, a-t-il fait savoir. – VNA