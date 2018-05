Le président vénézuélien Nicolas Maduro. (Photo: EPA-EFE/VNA)



Hanoi, 1er mai (VNA) - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a salué le 30 avril la victoire du peuple et de l'armée vietnamiens dans la campagne historique Ho Chi Minh pour libérer le Sud, mettre fin à la guerre et réunifier le pays il y a 43 ans.



Selon ses propres mots: "Aujourd'hui marque 43 ans depuis l'arrivée victorieuse des combattants vietnamiens à Saïgon (actuelle Ho Chi Minh-Ville), mettant ainsi fin à la guerre et à l'occupation militaire et politique américaine de la région. Grâce à ce triomphe héroïque, le Vietnam a pu enfin s'unifier".



Le gouvernement vénézuélien a également adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l'occasion de cet important événement.



Dans un communiqué publié sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a écrit que le président Nicolas Maduro avait félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens lors de l’anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale au nom du gouvernement et du peuple vénézuélien.



Il a noté qu'à partir de cette réalisation militaire, le Vietnam est entré dans une période de règlement des conséquences de la guerre et de reprise économique sur la voie de la construction réussie d'un modèle socialiste aux caractéristiques vietnamiennes.



Le ministère réitère également le désir du Venezuela de renforcer les liens politiques, la coopération bilatérale et l'amitié pour le bien-être des peuples vénézuélien et vietnamien et la souveraineté des deux pays. -VNA