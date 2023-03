Caracas (VNA) – Le président vénézuélien Nicolás Maduro a souligné la fraternité et l’amitié avec le Vietnam, appelant à une coopération renforcée pour obtenir des résultats concrets dans les domaines du commerce et de la production.En recevant le 13 mars l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen, venu prendre congé au terme de son mandat, le président Nicolás Maduro lui a décerné l’ Ordre Francisco de Miranda de première classe en reconnaissance de ses contributions au cours de ces dernières années.Il a souligné les étapes importantes du développement et de l’élargissement de la coopération avec le Vietnam, exprimant son admiration devant la persévérance du peuple vietnamien dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et le processus de développement national d’aujourd’hui, permettant de faire du pays l’une des nations à la croissance la plus rapide en Asie.Il s’est réjoui des avancées et progrès de la coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que le commerce, l’agriculture, l’éducation et la santé, ainsi que de la coordination étroite des deux pays sur toutes les questions de la politique internationale, de la géopolitique mondiale et de la diplomatie.Il a appelé les deux pays à déployer tous les efforts possibles pour que les activités bilatérales aboutissent à des résultats concrets et favorisent la coopération dans le commerce et l’agriculture.Le dirigeant vénézuélien a exhorté au renforcement des liens entre la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et le groupe du pétrole et du gaz du Vietnam ( PetroVietnam ) pour conclure de grands accords.Pour sa part, l’ambassadeur Le Viet Duyen a exprimé son honneur de recevoir l’Ordre Francisco de Miranda de première classe, une noble distinction que le président vénézuélien remet à des citoyens nationaux ou des personnes étrangères ayant eu des contributions spéciales aux sciences ou au développement de ce pays d’Amérique du Sud. Il a également remercié le peuple et le gouvernement vénézuéliens pour leurs sentiments accordés au Vietnam.Le président vénézuélien a émis le souhait de se rendre prochainement au Vietnam pour conclure de grands accords et renforcer la coopération et l’amitié bilatérales. -VNA